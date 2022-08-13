Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz de laf yok, iş var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çorum'a elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesi güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Biz de laf yok, iş var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde, Çorum merkezde yapımı tamamlanan okulları, Kur'an kursları, ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezlerini, 112 istasyonlarını, kültürde Osmancık Halk Kütüphanesini Çorum'un emrine veriyoruz. Hitit Üniversitemiz Kuzey Kampüsü, İlahiyat Fakültesi ile Oğuzlar yerleşkesinin ilk etabını tamamladık" diye konuştu.

Şehre 15 bin kapasiteli modern bir stadyum kazandırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önceki Çorum ziyaretimizde şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın sözünü vermiştik. Hamdolsun, 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumunu tamamlayarak, Çorumspor'un ve sporcu gençlerimizin kullanımına açtık. Şu anda Çorum 2. Lig'de. 2. Lig Çorum'a yakışmaz. Çorum'dan geçen herkesi görkemi ile selamlayan stadyumumuzun kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Stadyumun yanı sıra Alaca, Oğuzlar, İskilip ilçelerimiz ile Çorum merkezdeki spor yatırımlarının da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Devlet Su İşlerimiz Osmancık İncesu Göleti Sulaması, Koçhisar Barajı İkinci Kısım İçme Suyu İsale Hattı, Alaca Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projelerini, Obruk barajı Mansup Düzenlemesi ve Kızılırmak-Osmancık Geçişini bitirdi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hizmet binalarını, millet bahçelerini, güneş enerjisi santralleri ile altyapı ve çevre düzenleme işlerini bugün sizlerin istifadesine sunuyoruz. Biz de laf yok iş var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum Belediyesi, şehrimiz için aşkla çalışarak taş üstüne taş koymaya devam ediyor. Belediyemizin tamamladığı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ni, yarı olimpik yüzme havuzlarını, Veli Paşa Hanı ve Dikiciler Restorasyonu, cenaze ve define istasyonu, millet kıraathanelerini, semt sahalarını resmen hizmete alıyoruz. İl Özel İdaremiz toplam 729 milyon lira yatırım bedeli ile Çorum ve köylerine sulama tesisleri, su işleri, içme göletleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını kazandırdı. Bu eserlerin resmi açılışını da bugün yapıyoruz" şeklinde konuştu.