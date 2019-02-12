Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP'nin başını çektiği bir avuç komprador ülkemizi üretimde yabancı şirketlere, ekonomide IMF'ye savunma sanayinde batılı devletlere, kredi ve finansman ihtiyaçlarında tefecilere muhtaç etti. Bay Kemal biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin 23.5 milyar dolar borcu vardı. Ancak 2013 yılında tüm borçları ödeyip. IMF ile olan bağlarımızı kopardık” dedi.

Çorum'da Abide Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim dönemlerinin siyasetçilerin hesaba çekildiği ve karnelerinin millete sunulduğu dönemler olduğunu söyledi. Gittikleri her yende önce millete karnelerini sunduklarını sonra gelecek 5 sene için icazet istediklerini anlatan Erdoğan, “Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Bugüne kadar Çorum'a 15 katrilyonluk yatırım yaptık. 81 ilin 81'inde üniversitemiz var. Hitit Üniversitesi'ni biz kurduk. Her yıl Çorum'un nüfusu artıyor. Artık Çorum göç vermiyor geri alıyor” diye konuştu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhtiyaç sahiplerine, gazilere, engellilere, şehitlerimize, şehit yakınlarına toplam 1.5 katrilyon liralık kaynak aktardık. Bay Kemal efendim şehitlere bir şey vermediniz diyor. Ben buradan resmi ağızla konuşuyorum. Biz Bay Kemal gibi afra tafra yapmıyoruz. Adamın ömrü yalanla geçmiş. SSK'ya genel müdür olmuş. SSK'yı batırmış. Benim vatandaşım sağlam girdiği hastaneden sakat çıkmış. Şimdi sağda solda yine konuşuyor yine yalan. Bununla ilgili mahkemeleri biliyorsunuz. 1.5 milyon lira bir aldık. 1 milyon lira bir daha aldık. Bir kısmı da yargıda parayı kendisi ödeyemiyormuş onun parasını ödemeleri için CHP'de komisyon oluşturmuşlar. Milletvekilleri maaşlarından oraya ödemek suretiyle Bay Kemal'ı kurtarma sandığı kurmuşlar” şeklinde konuştu.

“Çorum'un hızlı treni için gün saydığını çok iyi biliyorum”

Hızlı tren ile ilgili açıklama da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çorum'un hızlı treni için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bende bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin üç kesim halinde etüd proje çalışmaları devam ediyor. Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan İç Anadolu ve Akdeniz'e hızlı tren konforuyla bağlanmış olacak. Amacımız bozkırın ortasında sanayi ve üretim vahası gibi yükselen Çorum'u daha cazip hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Çorumlu çiftçilere 16 yılda toplam 1.5 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerini açıklayan Erdoğan, “Bay Kemal ne diyor ‘çiftçi aç kaldı, çiftinin elinden aldınız diyor'. Eline diline dursun. Ben resmi rakamları veriyorum. Sende gel bu rakamları bir açıkla. Sen Çorum'a ne verdin. O bol bol laf. Turizm konusunda Çorum önemli bir potansiyel taşıyor. 4 bini yılı aşkın tarihiyle Anadolu'nun en eski yerlerinden Hattuşaş ve Alacahöyük'ün tanıtılması lazım. Biz buna gayret ediyoruz. Bu iki turizm merkezinin yurt içi ve yurt dışından daha çok turist çekmek için elimizden geleni yapacağız. Çorum ihracatta bir patlama yapıyor. Buralarda 10 bin kişilik ilave istihdam yapıyor. Desteklerimizin meyvelerini ticaret ve istihdamla yapıyor. 2002 yılında 26 milyon dolarlık ihracat yaparken bu rakam 2018 yılında 720 milyon dolara ulaştı” ifadelerini kulandı.

“Altın ticaretinde Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız”

Altın ticaretinde de Çorum'u farklı bir noktaya taşıyacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın önde gelen altın üreticilerinden Venezuala'ya yaptığımız ziyaretin ardından sayın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı ülkemize gelerek incelemelerde bulundu. Kendisini Ankara'da kabul ettik. Başkan yardımcısı bana Çorum sanayisinden ve başarılarından övgüyle bahsetti. Altın ticaretinde Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Çorum sanayisinin daha da büyümesi üretim merkezine dönüşmesi için elimizden gelen desteği verdik vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Senelerce Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanmaktan, kendi potansiyelini harekete geçirmekten hep alıkonuldu”

Senelerce Türkiye'nin kendi kaynaklarını kullanmaktan, kendi potansiyelini harekete geçirmekten hep alıkonulduğunu belirten Erdoğan, “Bunu kimi zaman düşmanlarımız kimi zaman içimizdeki hainler ve gafiller yaptık. 1930'larda Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş gibi vizyon, misyon sahibi insanların çabaları engellendi. Türkiye'nin ilk silah fabrikatörü Nuri Kıllıgil şüpheli yangında şehit oldu. Bugün sokaklarımızda otomobilleri olan birçok ülke tornavida imal edemezken Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili devrim çürümeye terk edildi. CHP'nin başını çektiği bir avuç komprador ülkemizi üretimde yabancı şirketlere, ekonomide IMF'ye savunma sanayinde batılı devletlere, kredi ve finansman ihtiyaçlarında tefecilere muhtaç etti. Geçenlerde çıkmış Bay Kemal Türkiye'ye IMF'ye muhtaç olacak diyor. Bay Kemal biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin 23.5 milyar dolar borcu vardı. Bunu kucağımızda bulduk. Ancak 2013 yılında tüm borçları ödeyip. IMF ile olan bağlarımızı kopardık. Merkez bankamızın döviz rezervi 23.5 milyar dolardı. Şimdi yine 100 milyar dolara yaklaştı. Başbakanlığım döneminde bir ara 130 milyar dolara yaklaşmıştı. Ancak sıkıntılı dönemlerde biraz düştük. Yeniden toparlayacağız” diye konuştu.

“Milletimizi karaborsacılık ve stokculukla tanıştıran milli şefin CHP'si”

“Türkiye'yi IMF ile ilk tanıştıranda CHP'dir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha emekleme aşamasında olan Türkiye'nin sanayi hamlelerini de baltalayanda CHP'dir. Rahmetli Demirel ilk boğaz, merhum Özal ikinci boğaz köprüsünü CHP'nin başını çektiği çevrelere rağmen yapmıştır. Üçüncüyü biz yaptık. Onların engellemesine rağmen Marmaray'ı yaptık deniz altından. Bunu da engellemeye çalıştılar. Avrasya tünelini de engellemeye çalıştılar. Bunlar sadece engeller. CHP, CHP, CHP. Bunlar sadece engelle” ifadelerini kullandı.

"CHP'nin üç vasfı var bunlar çöp, çukur, çamur"

CHP'nin vasıflarını açıklayan Erdoğan, “Bunların üç vasfı vardır. Çöp, çukur çamur. CHP budur. Senelerce İstanbul'u ve yönettikleri şehirlere çöpe, çukura çamura mahkum eden CHP zihniyetidir. Bugünde CHP'lilerin ağızlarını her açtıklarında IMF'den bahsetmelerinin sebebi de budur. Bunlar iktidar gücünü ellerine geçerse yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim ederler” dedi.

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu anlatan Erdoğan, “Türk ekonomisinin 2023 hedefleriyle buluşması için, 31 Mart'a bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadele kazanımlarının korunması, Suriye'deki politikaların tam anlamıyla hayata geçmesi için 31 Mart'ı başarıyla atlatmamız gerekiyor. Bu seçimler belediye başkanları seçmemizin yanı sıra ülkemizin beka seçimleri olacaktır. Bu seçimden de zaferle çıktıktan sonra yapısal reformlara odaklanacağız. Ben Çorumlu kardeşlerimin basiretine inanıyorum. Güveniyorum.”