Cumhuriyet Bayramını doğa yürüyüşü ile kutladılar

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Hitit Dağcılık Kulübü ( HİDAK) üyeleri, Orman İşletme ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, ecdadımızın ne emeklerle, hangi sıkıntıları çekerek Cumhuriyeti nasıl kurduğunu gençlere çeşitli etkinliklerle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetlerle bir zafer kazanılırken sadece savaşla değil sporla, bilimle, sanatla, kültürle kazanıldığını, ülkemizi temsil ederken, bütün bu dallarda kazanılan başarılarla temsil edilmesi gerektiğini vurguladıklarını dile getiren Şengül, “İstiyoruz ki, gençler önce kendi ilinizi, çevrenizi tanıyın ve sahiplenin. Yaptığımız yürüyüşle Çorum'un böyle bir doğal güzelliği olduğunu belki de ilk defa öğreniyorsunuz. Bu güzelliğe bizlerden sonraki nesil siz olduğunuz için sizler sahip çıkacaksınız ve sizden sonraki nesillerde sizlerden görüp sahip çıkacaklar. Bizler aslında değerlerimizi tanıyarak vatan sevgisini idrak edebiliyoruz. Bizi ülke olarak dışa karşı koruyan asıl duygu, birlik ve beraberlik duygularımız. Biz bu duygularımızı yitirmemek için her yıl, zorluklarla kazandığımız, ve birçok şehit verdiğimiz Cumhuriyet bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hepinizin, hepimizin Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.

Karaca Yaylası'ndan İnegöl dağı zirvesine kadar yürüyen katılımcılar burada Türk bayrağı açtı.