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D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesi D-100 karayolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesi D-100 karayolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor.


Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan D-100 karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.


Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla emniyet ve jandarma trafik personeli de yoğun bir çaba göstererek denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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