D100 Çorum geçişinde bayram trafiği

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkmaya başladı. D100 karayolu Osmancık geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Karayolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde ilerlerken, Samsun yönünde ise trafik akışının zaman zaman yavaşladığı görüldü. Emniyet kavşağında bir tır arızalanınca trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı. Kamil kavşağında ise yabancı plakalı tır ile bir otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı.

Trafikteki bayram yoğunluğu, yaşanan kazalar ve arızalarla birleşince yolun yaklaşık 6 kilometrelik mesafesinde uzun araç kuyrukları oluştu.