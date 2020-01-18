Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Veteriner Hekimler Odası'ndan işbirliği protokolü

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar, bu işbirliğinin Türkiye ilk ve tek olduğunu söyledi. 2010 yılında başlanan uygulamanın yeni yılda devam edeceğinin altını çizen Akar, bu işbirliğinden hem birliklerin hem de hayvan yetiricilerinin memnun olduğunu ifade etti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, damızlık hayvan yetiştiriciliğinde temel kabul edilen suni tohumlama işleminin ıslah çalışmaları için vazgeçilmez olduğunu, titiz bir takip sistemi gerektiren bu konunun örnek bir çalışmayla hayata taşındığını söyledi.

Çorum'un hayvan ıslahı konusunda başarılı adımlar attığının altını çizen Kaya, Türkiye'de örnek olan bu protokolün 2020 yılında yenilenerek devam edeceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, önümüzdeki günlerde süt matik projesini hayata geçireceklerini belirterek, “Şehrin üç farklı noktasında taze sütü, süt birliğimiz ile işbirliği yaparak halkımızla buluşturacağız. Proje tutarsa bu projeyi şehrin geneline yayacağız. Sabah vatandaşlarımız bu matiklerden sütlerini alabilecek. Bu uygulama da Türkiye'de belki birkaç uygulamadan birisi olacak” dedi

Vali Mustafa Çiftçi, tarım ve hayvancılık sektöründe tüm paydaşlar arasında güzel birliktelik olduğunu vurgulayarak, bu işbirliğinin de sunulan hizmetlere yansıdığını açıkladı.

Çorum'un turizm, tarih, sanayinin yanı sıra bir tarım şehri olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, tarım sektöründen geçimini sağlayan 40 bin kişinin olduğunu bildirdi.

Kentte 230 bin civarında küçükbaş, 240 bin civarında ise büyükbaş hayvan varlığı ayrıca 208 bin hektar tarım arazinin bulunduğunu dile getiren Vali Çiftçi, bu birlikteliğin devam etmesi için temennide bulundu.

İmza töreninde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat hazır bulundu.