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Demiral 112 sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirdi

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ü ziyaret etti.

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş'ü ziyaret etti.


İdari personel ile İlçe Kaymakam Fatih Görmüş'ü makamında ziyaret eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, 112 sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi verirken, Sungurlu'da yürütülecek tanıtım faaliyetinin detaylarını paylaştı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Fatih Görmüş, tüm 112 personeline kolaylıklar diledi.

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