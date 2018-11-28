Dere yatağında 5 bin tüp fidan bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyünde, dere yatağında binlerce tüp karaçam ve sedir fidanı bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Arifegazili Köyü Beylice yolu üzerinde meydana geldi. Dere yatağına atılmış fidanları fark eden köy muhtarı Şükrü Yadigar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme neticesinde dere yatağına atılan fidanların 5 bin tüp karaçam ve sedir fidanı olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri fidanların kim veya kimler tarafından atıldığının bulunması için soruşturma başlattı.