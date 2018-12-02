Dere yatağında binlerce tüp fidanı atan işçiler jandarmadan kaçamadı

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde, dere yatağında binlerce tüp karaçam ve sedir fidanını atan şahıslar jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu tespit edilerek, haklarında soruşturma açıldı.

Olay, 28 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Arifegazili köyü Beylice yolu üzerinde meydana geldi. Dere yatağına atılmış fidanları fark eden köy muhtarı Şükrü Yadigar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme neticesinde dere yatağına atılan fidanların 5 bin tüp karaçam ve sedir fidanı olduğunu belirledi.

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fidanlarının hangi kurum ve sahaya ait olduğu ne tür araçla getirilip atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

20 Kasım'da Sungurlu istikametinden gelen beyaz renkli arkasında tenteli römork bulunan bir minibüsün Beylice köyü yolu üzerinde bulun köprünün üzerine gelerek 8 dakika beklediği ve minibüsün köprünün altında bulunan dere yatağına geri geri gelerek burada da 14 dakika beklediği tespit edildi. Minibüsün Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı önünde Sungurlu istikametine doğru gittiği, plakasının 06 NDF 81 olduğu ve arkasında tenteli römorkun olduğu belirlendi. Yapılan incelemede Yozgat'a giden araçta bulunan şahısların Mehmet K., Kahraman D., Mehmet Şirin D. olduğu, şahısların Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünün fidan dikiminde yevmiye usulü çalışan mevsimlik işçiler oldukları tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından konu ile ilgili Yozgat Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verilirken, dere yatağına bin 305 adet tüplü sedir 4 bin adet tüpsüz açık vaziyette telize sarılı karaçam ve 50 adet mahlep olmak üzere toplamda 5 bin 355 adet fidanın Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

Binlerce adet tüp fidanı atan şahıslar hakkında soruşturma açıldı.