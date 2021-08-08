Dereboğazı çayını çöp ve hayvan leşi ile doldurdular

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri'ne karışan Dereboğazı çayı yatağının içine ve etrafına, moloz ve hafriyat atıkları ile hayvan leşleri atılıyor. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete kadar birçok atık mevcut.

Kızılırmak Nehri'ne karışan Dereboğazı Çayı'nın Eğriyar yolu mevkiindeki yatağı ve etrafı adeta moloz ve hafriyat çöplüğüne döndü. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete, molozdan, hafriyata birçok atık mevcut. Hayvan leşlerinden yayılan kötü koku ve leşlerden havalanan sineklerden bölgede durulamadığını belirten vatandaşlar, “Eğriyar yolu kesiminden geçen çayın yatağı ve etrafı atıklarla dolu. Bu bölgeye büyükbaş hayvanlara ait kelle ve sakatatlar atılmış. Leşlerden etrafa kötü kokular yayılıyor, leşlerdeki sineklerden bölgede durulamıyor. Bu atıklar toprağa, suya, havaya karışıyor. Yağan yağmurla bu çay taşarsa içindeki ve etrafındaki bütün atıklar olduğu gibi Kızılırmak Nehrine dökülecek, ırmaktaki canlıların da sağlığını tehdit edecek. Bu duruma bir an önce tedbir alınmalı. Çevre kirliliğine neden olan suçlular bulunmalı ve gerekli cezai işlem uygulanmalı” şeklinde tepki gösterdiler.