Dernek binasına kumar baskını yapıldı

Çorum'da, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bir dernek binasına kumar operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, şok uygulamalar düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yavruturna Mahallesi Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir dernek binasına operasyon düzenledi. Adli Mercilerden alınan arama ve el koyma kararına istinaden dernek binasında yapılan aramada 200 TL para, 104 adet iskambil kağıdı, 6 adet kullanılmış yazboz kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonrasında şüpheli dernek başkanı hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatılırken, dernekte kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise idari para cezası uygulandı.