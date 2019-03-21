Devlet Bahçeli Sungurlu'da karşılandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'a giderken Sungurlu'da mola verdi.

Tokat'ta düzenlenecek olan mitinge giden Devlet Bahçeli, Sungurlu ilçe girişinde bir dinlenme tesislerinde durarak partilileri selamladı.

MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, MHP Belediye Başkan Adayı Şaban Köyhanoğlu ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, partililerle bir süre görüştükten sonra Tokat'a hareket etti.