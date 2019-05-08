Dikiciler ve kunduracılar odasından başkan Aşgın'a ziyaret

Halil İbrahim Aşgın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılacak işlerde oda olarak ellerinden ne geliyorsa destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, “Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni göreviniz şahsınız ve Çorum adına hayırlı olsun. Esnaf olarak aldığınız kararlarda destekçiniz olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu yola çıkarken Çorum'un tarihi mekanlarını ihya edeceklerini söyledik. Arastanın sağlıklaştırma projesi bizden önce başlanılmış bir proje. İnşallah bu projeyi gerçekleştirmek bize nasip olacak. 16 Nisan 2019 tarihinde arastanın aslına uygun olarak sağlıklaştırılmasına yönelik projenin çizim işi ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalayacağız. Firma çalışmalarını belediyemize kurul onayı hariç 450 günde teslim edecek" şeklinde konuştu.

'Amacımız yıkmak değil yapmak'

Çöplü ve Dikiciler Arastasına özel önem verdiklerini, yıkmak istemeyip güzelleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Amacımız buradaki ahilik geleneğinin yaşatılması ve kültürel dokunun korunması. Proje kapsamında yaklaşık 27 bin metrakare alanda, Ulu Camii çevresi, Dikiciler Arastası, Çöplü Arastası, Kilise ve Taşhanı (Eski Cezaevi) kapsayan alanda 478 parselde sağlıklaştırma yapılması planlanıyor” ifadelerini ktullandı.

'Kilise ve Taşhan için detaylı restorasyon'

Proje kapsamında tüm yapıların mevcut durum tespitleri yapılarak rölöveleri çizilecek, geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikler tespit edilip sağlıklaştırma önerileri hazırlanacağını belirten Aşgın, “Alanda bulunan betonarme yapılar için de aynı işlemler yapılarak tarihi dokuya uygun cepheler oluşturulacak. Kilise ve Taşhan için ise daha detaylı restorasyon projeleri hazırlanacak, dayanım sıkıntıları oluşmaya başlayan bu yapılar için mühendislik projeleri de hazırlanacak” diyen Belediye Başkanı Aşgın, Bu iş kapsamında görüntü kirliliğine sebep olan açıktan geçen elektrik hattı, Telekom hattı gibi kabloların yer altına alınması ve dükkanların ihtiyacı olan gider ve doğalgaz için alt yapı projeleri hazırlanacağını sözlerine ekledi.

'Başkandan arasta esnafına mesaj'

Sözleşme öncesi muvafakatnamelerin toplanması gerekmekte olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, “Arastada toplanan muvafakatların tarafımıza iletilmesi gerekmekte. 478 parselden 230 parsel kaldı. Bizden esnaf kardeşlerimize selam götürün. Bu proje yeterince geç kalınmış bir proje, daha fazla gecikmeden işe başlamamız lazım” diye konuştu.