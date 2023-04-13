Dini nikahlı eşinin aracına bomba koyan şahsın yargılanmasına devam edildi

Çorum'da, dini nikahla bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir K. ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü G.'nin yargılanmasına devam edildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklu bulunan Kadir K. (45), önceki savunmalarını tekrar ederek, "Hatun Demir, bir başka erkekle iletişime geçmiş, onu yakaladım. Buna dair konuşma ve mesaj kayıtları var. Bunların çözümlenmesini istiyorum" dedi.

Duruşmada Şükrü G. (46), olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanıkların dinleyen mahkeme heyeti, ses kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olay, 7 Ocak 2022 tarihinde Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark ederek otomobili durdurdu. Gelen sesi anlamak için aracın altına bakan Demir, otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye ile imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bombayı yerleştirdiği iddia edilen Kemal K. ve ona yardım ettiği öne sürülen Şükrü G. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.