Diyabetik ayak tedavisinde dünya ile yarışan merkez

Diyabetik ayak tedavisinde Türkiye'nin en büyük merkezlerinden birisi olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi, uzuv kaybetme tehlikesi bulunan hastalara hem umut hem de şifa dağıtıyor.

2016 yılında hizmete açılan ve 28 yatak kapasitesine sahip merkezde Türkiye'nin yanı sıra Türki cumhuriyetlerinden gelen hastalarda şifa buluyor. Dünyadaki diyabetik ayak alanındaki merkezlerle yarışan poliklinikte her türlü tedavi yöntemi gerçekleştiriliyor. Merkezde bugüne kadar 500'e yakın hastaya sağlık hizmeti verilirken doğuştan gelen dünyada nadir, ülkemizde ise ilk kez görülen prolidaz enzim eksikliği olan bir hasta başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Merkez hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kendirci, Çorum'daki Diyabetik Ayak Merkezi'nin Türkiye'de bulunan üç merkezden birisi ve en büyüğü olduğunu söyledi. Doç. Dr. Murat Kendirci, klinikte alanında uzman personelin görev yaptığını belirtti.

Merkezde diğer cerrahlarla birlikte multidisipliner bir çalışma yürüttüklerini anlatan Doç. Dr. Kendirci, “Kliniğimiz 28 hasta kapasitesine sahip. Merkezde verdiğimiz sağlık hizmetiyle bir çok hastamızın uzuvlarını kaybetmesinin önüne geçtik. Umut olduk ve olmaya devam edeceğiz.Dünyanın birçok merkezinde şeker hastalığına bağlı yaralarda bacakların veya ayakların kesilme oranlarının yüzde 24-25 oranlarına kadar ulaşıyor. Şeker hastalığı yarası olan her 4 yada 6 hastanın bacağı kesilirken bizim buradaki çalışmalarımız neticesinde bu oran 20'de 1 durumunda. Oldukça başarılı sonuçlarımız var. Böyle bir merkeze sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu hissediyoruz” diye konuştu.

2016 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde 1 Ocak 2019 tarihine kadar 474 hastanın tedavi edildiğini açıklayan Doç. Dr. Murat Kendirci, “Bu sayı Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir sayı. Diyabetik ayak merkezimiz dünyadaki birçok merkezle yarışır konumda. Diyabetik ayak konusunda şuan da dünyada güncel tedavi yöntemlerinin neredeyse hepsini merkezimize uygulayabiliyoruz. Her türlü medikal tedavi yapılıyor. Hastalarımıza güncel olabilecek tüm tedavileri sunma imkanına sahibiz. Bu nedenle Türkiye'nin her tarafından hasta kabul ediyoruz. Hastalarımızın yüzde 40'ı Çorum'dan. Bugüne kadar Mersin,Van, İstanbul, Malatya, Antalya, Uşak'tan, Bakü'den hastalar kabul ettik. En son doğuştan dünyada nadir, ülkemizde ise ilk kez görülen prolidaz enzim eksikliği olan bir hastamız başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmasıyla İngiltere'den bir hasta bizimle irtibata geçti” dedi.

Babasının tedavi içini Malatya'dan geldiklerini dile getiren Mesut Adanur, yaklaşık 6 aydır babasının diyabetik ayak yaralarıyla ilgili koşturduklarını söyledi.

Babasının tedavi ettirebilmek Eskişehir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere götürdüğünü en son ise Çorum'a geldiğini anlatan Adanur, “6 aydır babamın tedavi için uğraştık ancak bir tedavi elde edemedik. Çorum'u, Çorum'daki merkezi daha önce duysaydık babamın ayağının bir kısmı ampute oldu, o kısmı da ampute olmayacaktı belki. Bu merkez gerçekten çok iyi bir merkez. Halk tarafından buranın tanınması, Sağlık Bakanlığı tarafından da hastalarının buraya yönlendirilmesinin çok iyi olacağına inanıyorum. Burada doktorlarımızdan tutun tüm sağlık çalışanlarının hem hastalara hem de hasta yakınlarına gösterdiği ilgi ve alaka takdire şayan” ifadelerini kullandı.