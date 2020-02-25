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Diyanet'ten teşekkür belgesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde 2019 yılında hatimle teravih namazını kıldıran görevliler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2019 yılında hatimle teravih namazını kıldıran görevliler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.


2019 yılı ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hatim ile kıldıran Osmancık Yeşilçatma Camii İmam Hatibi, Şaban Bodur ve Yaşar Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Din görevlilerinin ödülleri İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törende Osmancık Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından taktim edildi.


İlçe Müftüsü Aydın, geçen yıl teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlilerine teşekkür etti.

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