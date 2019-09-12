Diyarbakırlı ailelere Çorumlu kadınlardan destek

Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Yasemin Eyvazlı, “Sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslayan, onlardan güç aldığını söyleyen sözde siyasi parti anneliğin gücü karşısında kaybedecektir” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de Çorumlu kadınlardan geldi. Nisa Kültür Platformu üyesi kadınlar, Diyarbakırlı annelerin verdikleri haklı mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.

Terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran annelerin yanında olduklarını dile getiren Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Yasemin Eyvazlı, annelerin bu haklı isyanlarının elinde binlerce masum insanın kanı olmasına rağmen her fırsatta kadın haklarından dem vuran, annelik duyguları üzerinden halkın duygularıyla oynayan eli kanlı örgüt ve onun uzantılarının kirli yüzünü gözler önüne seren ibretlik bir durum olduğunu ifade etti.

Diyarbakırlı annelerden Hacire Akar ile başlayıp Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer'le devam eden “evladımı geri istiyorum” çığlıklarının gün geçtikçe büyüyerek tüm insanlığın vicdanına ulaştığına dikkat çeken Eyvazlı, Anadolu kadınları tarih boyunca çocuklarına kına yakıp vatan savunması için davul zurna eşliğinde yollamayı şeref bilmişizdir. PDP'nin kaçırıp terörist ve vatan haini olması için beyinlerini yıkadığı çocukların ana babaları yüreklerindeki yangın ile yaşıyorlar. Onların bu yangınlarını bizde derinden hissediyoruz” diye konuştu.

Çocukların terörist yapılması için bu devlete ve millete düşman yetiştirilmesi için dağa çıkarılması ne kadar zelil, aşağılayıcı ise Diyarbakır'da çocuklarını bu bataklıktan kurtarmak isteyen anaların bu onurlu mücadelesine karşı sessiz kalmanın da aynı derece utanç verici olduğunu kaydeden Eyvazlı, siyaseti bir araç olarak kullanmaya, barış ve özgürlük kardeşlik adı altında çocukları terör örgütü PKK'ya kaçıranlara karşı mücadelesine devam eden annelerinin yanında olduklarının altını çizerek, çocuk kıyımına sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

PKK ve destekçilerinin yaptıklarını anne-evlat kıyımında anneler ve çocukların tarafında olduklarını açıklayan Eyvazlı, “Diyarbakır'dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütü ve yandaşlarının planlarını bozacaktır. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun hangi merciden alırsa alsın anne yüreğinin gösterdiği bu mert, cesur yüreklilik karşısında duramayacaktır. Sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslayan, onlardan güç aldığını söyleyen sözde siyasi parti anneliğin gücü karşısında kaybedecektir. Hepimiz anayız, teröre karşıyız”şeklinde konuştu.