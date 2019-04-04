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Dodurga Belediye Başkanı Aydın mazbatasını aldı

Çorum’un Dodurga ilçesinde AK Parti’den tekrar belediye başkanı seçilen Mustafa Aydın, mazbatasını aldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde AK Parti'den tekrar belediye başkanı seçilen Mustafa Aydın, mazbatasını aldı.


Osmancık Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatasını alan Belediye Başkanı Mustafa Aydın, daha sonra meclis üyeleri ve partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Dodurga Belediyesi önün de halka hitap eden Belediye Başkanı Mustafa Aydın, üçüncü dönemini ustalık dönemi olarak gördüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerimizin vermiş olduğu desteklerle ilçemize çok hizmetler getireceğimizi buradan beyan ediyorum. Klasik bir söz vardır, ‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diye. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıllık bir süre içerisinde, özellikle hedefimiz olan 2023 Türkiye'sine Dodurga'yı en güzel şekilde hazırlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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