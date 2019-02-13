Doğalgazdan elektrik üretilen üniversitede 450 bin TL'lik tasarruf

Kamu üniversiteleri içerisinde ilk kez hayata geçirdiği trijenerasyon sistemi sayesinde doğalgazdan elektrik enerjisi üretimine başlayan Çorum'daki Hitit Üniversitesi, 3 yılda 450 bin liralık tasarruf sağlamayı başardı.

Kamu üniversiteleri arasında ilk kez hayata geçirdiği trijenerasyon sistemi sayesinde doğalgazdan elektrik enerjisi üretimine başlayan Hitit Üniversitesi, 3 yılda 450 bin liralık tasarruf sağladı. Sistem sayesinde üniversite hem Meslek Yüksekokulu kampüsünün ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretirken hem de atık gazla de ısıtma ve soğutma ihtiyacını da sistemden karşılıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, enerji verimliliğinde örnek bir çalışma yürüttüklerini belirterek, Meslek Yüksek Okulu kampüsünde hayata geçirilen trijenerasyon sistemi sayesinde 450 bin TL tasarruf sağlandığını açıkladı.

2016 rakamlarıyla yatırım maliyeti 1 milyon TL olduğu göz önüne alındığında, sistemin ihale aşamasında kurulum maliyetini yaklaşık 5 yılda amorti edeceğinin hesaplandığını anlatan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Bugüne kadar üretilen enerji miktarı dikkate alındığında bu hedefe daha az sürede ulaşılacaktır. Trijenerasyon sistemleri hem tasarruf sağlamakta hem de temiz enerji üretimi ile çevre dostu olarak çalışmaktadır. Kuzey Kampüs'te 1. etapta kurulan 1,2 MW'lık tesisin de devreye alınması ile yıllık ortalama 700 bin ile 900 bin TL arasında tasarruf yapılması hedeflenmektedir” dedi.

Kuzey Kampüsü'nde yer alan Isı-Enerji Merkezi'nde orta ve uzun vadeli planlamada toplam 2.4 MW gücünde trijenerasyon sistemi için yer ayrıldığını hatırlatan Prof. Dr. Alkan, 1. etap yapım işinde bu trijenerasyon sisteminin 1.2 MW'lık kısmının kurularak testlerinin tamamlandığını ve devreye almaya hazır hale getirildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Alkan, 2012 yılından itibaren büyük bir azimle yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında hayata geçirilen projeyle, 2018 yılının Eylül ayında Resmi Gazete'de yer alan Kamu Binaları Standartları Rehberi'ndeki binalarda enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartının da sağlandığına dikkat çekti.

Güneş enerjisinden faydalanarak enerji üretimi sağlamak adına başlatılan projelerin (GES) tamamlanıp yatırım planları içinde yer alması ve uygulanması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkan, Kuzey Kampüs'te özellikle çatı uygulaması ağırlıklı olmak üzere arazi ile birlikte ilk etapta 1 MW gücünde GES projesi hazırlandığını ve bunun yapım ihalesine hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.