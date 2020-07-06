DOKAP, Çorum'da tanıtıldı

Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum ve Amasya'nın da DOKAP'a dahil edildiğini hatılattı.

Türkiye'de bulunan 4 adet Kalkınma İdaresi Başkanlıklarınca 43 ilde faaliyet yürütüldüğünü dile getiren Vali Çiftçi, “DOKAP'tan bir takım beklentilerimiz var. Sürece biraz geç dahil olduk. Kısa süre içerisinde bu açığımızı kapatmayı planlıyoruz. Toplantıya belediye başkanlarımız yanı sıra yatırımcı kuruluşlarımızı da özellikle çağırdık. Çorum, Hitit medeniyetine başkentlik yapmış 7-8 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip önemli turizm merkezlerinden birisi. Kentimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Mercimek, soğan, çeltik, buğday üretiminde önemli bir konumdayız. Çorum'un DOKAP'a dahil edilmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgesinin yıldızı Çorum'un gelişmesi, kalkınması, Çorumluların beklentileri ve taleplerinin karşılanması adına DOKAP'a dahil edilmesinin sevindirici olduğunun altını çizen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'da, projeye Amasya ve Çorum'un dahil olmasıyla birlikte zincirin halkalarının tamamlandığını ifade etti. Kavuncu, Çorum'un DOKAP'tan alacağı katkı ile hak ettiği yere hızlı adımlarla ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, Çorum adına önemli bir anı yaşadıklarını kaydederek, “Çorum ve ilçelerimizi DOKAP'ın katkısıyla hep beraber daha iyi ihya edelim daha iyi imar edelim. DOKAP'ın kazandırılmasında Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. El ele gönül gönüle tüm kurumlarımızla geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.