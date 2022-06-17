DOKAP'tan Çorum'daki 6 projeye 6 milyon liralık destek

Çorum'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca 6 milyon destek sağlanacak olan 6 proje için protokol imzalandı.

Çorum Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2020 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum'un DOKAP bünyesine dahil edildiğini hatırlatarak “11 ilimiz DOKAP projelerinden, desteklerden faydalanıyor. Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi, Osmancık Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskilip Ziraat Odası ile DOKAP arasında protokol imzalanacak. Protokol çerçevesinde kurumlara DOKAP'tan destekler sağlanacak. İmzalayacağımız 6 protokol ile beraber ilimize 6 milyon TL'lik bir kaynak aktarılmış olacak. Bu kaynağın ilimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise 2020 yılından sonra Çorum ve Amasya'nın DOKAP'a girmesiyle birlikte proje bazlı desteklerin bu iki ilde de başladığını hatırlattı.

Bu doğrultuda tarım, hayvancılık, turizm ve diğer alanlarda birçok projeye destek verdiklerini kaydeden Gültekin, “Her yıl projelere bir dönem destek veriyorduk ama bu dönem ikinci destek için ilgili çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızla görüşmeler yapıldı. Hem ek bütçemizle ilgili hem var olan projelerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıklarla hazırladığımız 6 projenin imza törenini yapıyoruz. Çalışan üreten bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın özellikle bütçenin aktarılmasında, kaynakların temininde bakanlarımızın, milletvekillerimizin takipleri var. Herkesin bir katkısı var. Bu bütçeler kolay oluşmuyor” dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.