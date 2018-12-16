Doktorlara veda partisi

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve tayini çıkan doktorlar için veda partisi düzenlendi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi yemekhanesinde düzenlenen veda partisine hastane başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, hastane müdürü Hüsnü Kılpelit ve hastane personeli katıldı.

Tayinleri çıkan Dr.Yiğit Ali Keleş ve Dr. Akgün Zengin'e hediye ve belge verildi. Törende bir konuşma yapan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, ‘'Doktorlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında sağlık,mutluluk ve başarılar dileriz'' dedi.