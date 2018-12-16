İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doktorlara veda partisi

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve tayini çıkan doktorlar için veda partisi düzenlendi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve tayini çıkan doktorlar için veda partisi düzenlendi.


Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi yemekhanesinde düzenlenen veda partisine hastane başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, hastane müdürü Hüsnü Kılpelit ve hastane personeli katıldı.


Tayinleri çıkan Dr.Yiğit Ali Keleş ve Dr. Akgün Zengin'e hediye ve belge verildi. Törende bir konuşma yapan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, ‘'Doktorlarımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında sağlık,mutluluk ve başarılar dileriz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.