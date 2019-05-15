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Döküm kazanı patladı Çorumlu işçi hayatını kaybetti

Çorumlu işçi, Kocaeli’nde çalıştığı fabrikada döküm kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Çorumlu işçi, Kocaeli'nde çalıştığı fabrikada döküm kazanının patlaması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, geçtiğimiz hafta Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze Organize Sanayi'inde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında, döküm kazanlarından birinde patlama meydana geldi. Patlama esnasında döküm kazanının yanında çalışan Çorumlu işçi Mustafa Ç. (35), ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi.


Çorumlu işçi, 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası Mustafa Ç. yakalandığı enfeksiyon sunucu hayatını kaybetti. Mustafa Ç.'nin cenazesi dün Kocaeli'den Çorum'a getirildi. Bugün ise öğle namazını takiben merkez Pınarçay Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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