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Domuz sürüsü bahçelere, ayı arı kovanlarına zarar verdi

Çorum’da köye inen domuz sürüsü ekili bahçelere, ayı ise arı kovanlarına zarar verdi.

Çorum'da köye inen domuz sürüsü ekili bahçelere, ayı ise arı kovanlarına zarar verdi.


Olay, Esençay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yiyecek bulmakta zorlandıkları için dün köye inen domuzlar bahçeler ile meyvalıklara, ayı ise Kışlacık mahallesinde 18 arı kovanına zarar verdi.


Domuzların ekili arazilere zarar vermesinin ardından sünek avına çıkan köylüler, “Domuzların insanlara ve bahçelere zarar vermemesi için sürek avı yapıyoruz. Bu yıl yaban domuzu sayısında artış var. Domuzların zararını en aza indirmek için domuz avı düzenledik” dediler.

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