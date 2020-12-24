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Domuz sürüsüne kamyon çarptı: 11 domuz telef oldu

Çorum’da sürü halinde karayolundan geçmeye çalışan 11 domuz, kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

Çorum'da sürü halinde karayolundan geçmeye çalışan 11 domuz, kamyonun çarpması sonucu telef oldu.


Kaza, gece saatlerinde Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir kamyon, karayolundan geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarpıp olay yerinden ayrıldı. Çarpmanın etkisiyle telef olan 11 domuz yola savruldu. Kapanan yolda sürücüler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Bir süre yapılan çalışmanın ardından telef olan domuzlar yoldan kaldırıldı. Yol yeniden araç trafiğine açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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