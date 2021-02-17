Donmak üzereyken bulunan yavru köpekler bakımevine götürüldü

Organize Sanayi Bölgesi ve Akkent Mahallesinde yavrularıyla birlikte donmak üzere olan anne köpekler, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından hayvan bakımevine getirilerek bakıma alındı.

Soğuk ve karlı havaların tüm yurdu etkisi aldığı bugünlerde şehir genelinde bir yandan karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi bir yandan da merkezde ve kırsalda yaşam mücadelesi veren sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde boş bir arazide donmak üzere olan anne köpek ve 4 minik yavrusu ile Akkent Mahallesinde 9 minik yavrusu bulunan anne köpeğin Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sıcak bir ortamda bakımlarının yapıldığını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Anne köpek ve dört minik yavrusu ekiplerimiz tarafından donmak üzerindeyken bulundu. Şimdi hem güvenli hem sıcak yuvalarındalar. Sokaktaki canlarımız için aşkla çalışıyoruz.” diye konuştu.