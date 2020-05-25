Drone ile “bayram şekeri” ikramı

Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye ekipleri, drone ile bayram şekeri servisinin yanı sıra özel izinle bayramın ilk gününü dışarıda gezerek yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da şeker ve kolonya ikramında bulundu.