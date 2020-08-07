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Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Çorum’un Kargı ilçesi’nde korana virüs vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Çorum'un Kargı ilçesi'nde korana virüs vakalarının artmaya devam etmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni kararlar alındı.


İlçe Hıfzıssıhha kurulunda alınan karara göre, Kargı'da yapılan düğünler akşam saat 17:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılacak ve davetlilere ikramda bulunulmayacak.


Özellikle son bir ayda ilçedeki vakaların hızla artması ve tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun düğünlerden kaynaklanması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'da düğün konusunu gündemine aldı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda alınan kararda düğünlerde yemek, pasta, çerez ve her türlü ikram yasaklandı. Maskesiz düğüne katılan, maskesini çıkartan yada kısmen takanlara da yapılan denetimlerde cezai işlem uygulanacak.



'Denetimler artacak'


Öte yandan, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “Nişan, Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge gönderdi.


Ülke genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelere, denetimlerde aykırılık tespit edilmesi halinde 1-3 gün süreyle faaliyeti durdurma cezası uygulanacak.

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