Dumandan etkilenen köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiyeciler o anları anlattı

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek için seferber olan itfaiyeciler o anları anlattı. Köpeği kurtarmak için dumanlarla boğuşarak kalp masajı yapan itfaiyeciler köpeğin ölmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı.

İtfaiye eri Ali Öremiş, yaptıkları işin kutsal olduğunu ve severek yaptıklarını söyledi. İlk yardımı eğitiminin temel prensiplerinden birisi olduğunu dile getiren Öremiş, olay anında yapılacak ilk müdahale teknikleri hakkında sürekli eğitim aldıklarını belirtti.

Sabah gelen yangın ihbarıyla birlikte kısa sürede olay yerine ulaştıklarını anlatan Öremiş, “Arkadaşlarımız yangına müdahale ettikten sonra içeride bir tane köpeğin olduğu bildirildi. Yunus abi köpeği aşağı indirdi ancak hayvanın bilinci yerinde değildi. Solunumu bayağı güçleşmişti. Köpeği benim aracıma alarak direk hayvan barınağına götürdüm. Orda ne kadar kalp masajı yapsak da köpeği kurtaramadık. Hayvan aşağı indiğinde bilinci yerinde değildi. Yapılan müdahale sonrasında biraz kendine geldi ancak 10 dakika masaj yapmamıza rağmen kurtaramadık” dedi.

Kalp masajı yaptığı köpeğin ölmesiyle birlikte yaşadığı üzüntüyü dile getiren Öremiş, “Sonuçta bu bir can. İnsanda olsa, hayvanda olsa aynı. İnsan olarak zor bir duygu üzüldüm. Daha önce bir kediye müdahale etmiştim. Olay yerine gittiğimde havyan bilinci yine yoktu. Hiçbir hayati belirti yoktu. Ona müdahale ettik hayata döndürdük” diye konuştu.

İtfaiye eri Yunus Özçiftçi ise, olay yerine gittiğinde içeride canlı olduğunun söylendiğini kaydederek, insan mı yoksa hayvan mı olduğunu bilmediğini anlattı.

Bunun üzerine hemen müdahale ettiklerini ve kendisinin yoğun duman olduğu için yerde sürünerek içeri girdiğini anlatan Özçiftçi, “Bir ses geldi. Apartmanda bir canlı olduğunu fark ettim. Dumandan hiç bir şey görünmüyordu. Elimle kontrol ettim. Köpek olduğunu gördüm. Baktım canlı hemen kucağıma alarak aşağı indirdim. Olay yerinde müdahale ettim. Kalp masajı falan yaptım. Ondan sonra Ali arkadaşımıza teslim ederek hayvan barınağına gönderdik” ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu ve köpeğin öldüğünü duyunca çok üzüldüğünü belirten Özçiftçi, “Burada kedi besliyoruz. Kendimin bir tane köpeği var. Hayvanları çok seviyorum. Aynı yerde bir yavru köpek vardı. Onu da kurtardık. Ona hiç bir şey olmamıştı. Onu da dışarı çıkardık ve sahibine teslim ettik” şeklinde konuştu.