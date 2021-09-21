Dünya çevre gününde temizlik yaptılar

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Dünya Temizlik Günü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber ortak bir çalışma yaptık. Çevre ve temizlik bilincine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Orta okulumuzdan öğrenci kardeşlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte Çorum Barajımızda temizlik faaliyeti gerçekleştirdik. Çevreyi onlardan emanet aldık ve onlara emanet bırakacağız. Onlarda kendileri koruyarak gelecek nesillere emanet bırakacaklar. Biz Çorum Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Çevreci Kardeş Çevreci Kadeş isminde bir çevreci kulüp kurduk bundan sonraki yapacağımız faaliyetlerle çevreci sorunlara ve temizlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bundan sonra okullarımızda benzer faaliyetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu Dünya bu çevre bizim istediğimiz gibi kullanacağımız yerler değildir diyen Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır'da, "Buralar bizlere emanettir. Biz bu emaneti bizden sonraki nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek için iyi ve temiz kullanmamız gerekiyor. Bugün çocuklarımız okullarda derslerde çevre bilinci konusunda dersler alıyor ama sahada tabiatın içinde temizlik faaliyeti yaparak informal bir eğitim gerçekleştirdiler. Bu fırsatı bize sağlayan Çorum Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenlere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.

Dünya Temizlik Günü etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Aytekin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ve temizlik personeli katıldı.