Dünya engelliler haftası kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından bir program düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi müdürü Hakan Topallı yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Potpori folklor gösterisiyle devam eden programda öğretmen şiiri okundu. Öğrenci velisinin evladına yazdığı mektubu okuması esnasında duygusal anlar yaşandı.

Programda daha sonra okuldan mezun olan öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi. Törende mezun olan öğrencilere ilçe Kaymakamı Mitat Gözen ve diğer protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. Program müzikli oyun ve sergi açılışının ardından sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.