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Düvencililer birlik ve kardeşlik iftarda buluştu

Çorum’un Düvenci Belediyesi tarafından birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi.

Çorum'un Düvenci Belediyesi tarafından birlik ve kardeşlik iftarı düzenlendi.


Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftarda belde halkı aynı sofrada iftar açıp, kardeşlik mesajı verdiler.


Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, bu yıl üçüncü kez iftar programı düzenlediklerini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve belde halkına teşekkür etti. Merkez Ulu Cami imamı Muhammet Ceylan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.


İftara İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arslan Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, mahalle muhtarları ve belde halkı katıldı.

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