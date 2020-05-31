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Eğitimci yazar Salim Savcı vefat etti

Çorum’un Osmancık ilçesi’ne bağlı Çampınar Köyü’nde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı vefat etti.

Çorum'un Osmancık ilçesi'ne bağlı Çampınar Köyü'nde yaşayan 97 yaşındaki emekli öğretmen Salim Savcı vefat etti.


Yaşlılığa bağlı sağlık problemleri yaşayan Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizik-kimya öğretmeni Salim Savcı, yaşadığı Osmancık'a bağlı Çampınar Köyü'nde bu gün vefat etti. Merhumun, cenazesinin yarın Çampınar köyünde defnedilmesi bekleniyor.


'Son isteği yerine geldi'


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son 5 aydır evinde istirahat eden ve “Son istediğim Vali beyi görmek” diyen Salim Savcı'yı evinde ziyaret etmiş ve hayır duasını almıştı.

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