İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekili arazilere bu kez domuzlar değil köpekler zarar verdi

Çorum’da tarım arazilerindeki ürünlere bu kez yaban hayvanları değil, başıboş köpekler zarar verdi.

Çorum'da tarım arazilerindeki ürünlere bu kez yaban hayvanları değil, başıboş köpekler zarar verdi. Tarlası köpekler tarafından talan edilen çiftçi, yetkililerden yardım bekliyor.


Çorum'un merkez ilçesine bağlı Örencik köyünde çiftçilik yapan Serdar Uysal, başıboş köpeklerin tarlasındaki karpuzlara zarar verdiğini söyledi. Bu nedenle bu yıl rekolte düşüklüğü yaşadığını belirten Uysal, “Burası Örencik köyü vadisi. Buranın iklimi karpuz ekimine oldukça uygun. 3 yıldır burada çalışıyoruz, emek veriyoruz. Güzel sonuçlar almaya başladığımız anda bu seferde başıboş köpekler bizi rahatsız etmeye başladı. İlgili kurumları aradık bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bizim zararımızı kim karşılayacak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bu konuda ilgili kurumlar yardımcı olursa seviniriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.