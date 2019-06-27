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Ekmek parası için geldiği köyün göletinde boğuldu

Çorum’un Bayat ilçesinde serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Çorum'un Bayat ilçesinde serinlemek için gölete giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Kunduzlu göletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan çalışmak için ilçeye bağlı Kunduzlu köyüne gelen Serkan K., Hüseyin E. ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Hüseyin E. yüzerek göletten çıkarken, Serkan K. kayboldu. Hüseyin E.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaptıkları aramada talihsiz gence ulaşamayan jandarma ekipleri daha sonra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin gölette yaptığı çalışmalar sonucu Serkan K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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