Ekrem İmamoğlu, Çorum'da halka seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da düzenlenen mitingde Çorumlulara seslendi.

Abide Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasına katılan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta millete güvendiklerini söyledi.

Millet ittifakı olarak tertemiz geldiklerini savunan İmamoğlu, “Tek bir yolsuzluk gölgesi, tek bir şaibe yok üzerimizde. Birilerine değil millete hizmet için geliyoruz. Milletin hizmetkarı olacağız. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıdaroğlu liderliğinde geliyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geliyoruz. İttifakın tüm liderleri ile geliyoruz. Mansur Yavaş ile geliyoruz. Bir şahsın, grubun, partinin seçimi değil. Bu seçim milletin iktidarını kurma seçimi” dedi.

Doğu'dan Batı'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e hayatları değiştirecek o güne çok az zaman kaldığını dile getiren İmamoğlu, “14 Mayıs'ta millet iradesinin iktidara gelmesine çok az kaldı. Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret ediyorum herkesin dilinde bir söz var. Hayat çok pahalı. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Sabah aldığımız birşeyin akşama fiyatı değişiyor. Vatandaşlar yokluk ve yoksulluk içerisinde. Herkes yoksulluk seviyesinin altında. Ülke ekonomisi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağı gidiyor. Anneler babalar kara kara düşünüyor. Hayat pahalılığı vatandaşlarımızın hayatını kabusa çeviriyor. Ekonomi düzgün işlemez oldu. Devleti temiz tutacaksınız ki devletin çarkları tıkır tıkır işlesin. Devleti milleti kirleteni evine yollayacağız. Tıpış tıpış gidecekler. Sorumluluğumuz büyük kirleteni evine göndereceğiz. Demokrasi bunun için var” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta millete güvendiklerini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti: “Herşeyiyle beraber sürece dahil olmak zorundasınız. Artık ben değil biz deme süreci. Türkiye7nin yeniden güvenli, mutlu, huzurlu olması için milletin iktidarını hızlıca kurmamız lazım. Zengin daha zengin olsun iye değil herkes eşit olsun diye geliyoruz. Yoksulun, muhtacın, çocuğun, kadının yanında durmak için geliyoruz. Öğrencilerin yanında durmak için geliyoruz. Çok az kaldı. Yolumuz uzun heyecanımız yüksek. İlk turda bitirelim. Bu enkazdan hep birlikte çıkacağız. Bir haftamız kaldı. Çok çalışacağız gençlerle konuşacağız. Ayrışmak yok. Birleşe birleşe kazanacağız. 14 Mayıs'a kadar bütün Çorum hep birlikte gece gündüz çalışmaya herkesin gönlünü kazanmaya var mısınız. 14 Mayıs günü çalışmaya, sandıklarda görev almaya ve sandıkları asla bırakmamaya var mısınız”