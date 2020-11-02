Çorum'da besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde besicilik yapan Hüseyin Büztaş'a ait ahırda bulunan 9 büyük baş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olayın meydana geldiği ahırda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, hasar tespit çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı. Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvanları telef olan Büztaş ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çiftçi, devlet olarak olarak yanında olduklarını belirtti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.