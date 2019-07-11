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Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sırasında kopan elektrik tellerinden elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sırasında kopan elektrik tellerinden elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde ilçe genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış sonrası Sungurlu'ya bağlı Yenidoğan Mahallesinde kavak ağacı elektrik tellerinin üzerine devrilecek kopardı. Meydana gelen olayda 2 büyükbaş hayvan elektrik çarpması sonucu telef oldu.


Olay sonrası Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan bölgeye giderek son durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

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