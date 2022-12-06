Elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Çorum'da elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Olay, Gülabibey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Abdullah 2. Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan Mumine Basim Mutar (29) ekmek yapımında kullanılan elektrikli ekmek sacından elektrik akıma kapıldı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.