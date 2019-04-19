Elektrik akımına kapılan maden işçisi hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde bir maden ocağında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çomu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece vardiyasında çalışan Adem Y. (40) adlı işçi elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Y.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.