Elektrik kesintisine esnaflardan tepki

Çorum'da Yeniyol mahallesindeki elektrik kesintisi esnaların tepkisine neden oldu.

Dün geceden bu yana elektrik verilmeyen Gazi 2. Sokak'taki esnaflar duruma tepki göstererek bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını istediler.

Gazi 2. Sokak'ta kasaplık yapan Bahattin Tosun, dün geceden itibaren Gazi 2. Sokak'ta elektrik olmadığını belirterek, konuyla ilgili bir muhatap bulamadıklarını iddia etti.

Elektrik dağıtım firmasının bölgede çalışma yaptığını ancak elektrik kablolarının açıkta bırakıldığını belirten Tosun, “İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Dün geceden bu yana elektrik yok. Hiçbir makinemiz çalışmıyor. Gazi 2. Sokak ebnafları olarak mağdur olduk. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Gereğinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Elektrik dağıtımı yapan firma yetkilileri ise, bölgeye enerji veren kablolardan birisinde patlama olduğunu belirterek, arızayı gidermeye çalıştıklarını ifade ettiler. Sorunun giderilmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığını anlatan yetkililer, açıkta bulunan kabloların ise herhangi bir risk oluşturmadığını söylediler.