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Elektrik tellerine takılan kamyon kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kasasında yüklü samanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev alan kamyon kül oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kasasında yüklü samanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev alan kamyon kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Örnekevler Mahallesi'nde saman yüklenen kamyon, kasadaki samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev aldı. Vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinalarıyla yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yangında kamyon ve samanlar tamamen kül oldu.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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