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Elinde oynadığı silah ateş aldı kendini yaraladı

Çorum’da 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca kendini vurdu.

Çorum'da 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca kendini vurdu.


Olay, Akkent Toki 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur B.(19), isimli genç evinde arkadaşı İ.G.K. ile birlikte vakit geçirdiği esnada evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.


Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 112 görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uğur B. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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