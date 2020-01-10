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Emniyet ve Jandarma'dan kablo hırsızlarına operasyon

Çorum’un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan bir şebeyi ortaklaşa düzenledikleri operasyonla çökertti.

Çorum'un İskilip ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan bir şebeyi ortaklaşa düzenledikleri operasyonla çökertti.


Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi ve köylerde kablo hırsızlıklarının artması üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ortaklaşa titiz bir çalışma yürüten güvenlik güçleri, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen R.G. ve A.B. isimli şahıslar tutuklanırken, F.Y., M.A. ve A.A adlı yahıslarda adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Operasyonda zanlıların olaylarla kullandıkları malzemelere el konuldu.

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