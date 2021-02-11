Emniyet ve jandarmadan ortak asayiş uygulaması

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına çok sayıda polis ve jandarma katıldı.

Çankırı yolu üzerinde düzenlenen asayiş uygulamasında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamaları yapıldı.