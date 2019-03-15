Emniyet "whatsApp ihbar" hattını tanıtıyor

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaş ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki iletişim mesafesini azaltarak, narkotik suçlarla mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla narkomobil hattının hizmete açıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele ederken vatandaşlarımızla el ele verip ve onların desteğini alarak “Geleceğine Sahip Çık! Kayıtsız Kalma” sloganıyla bize 7 gün 24 saat ulaşılabilecektir. Çağımızın gerekliliklerinden ve sosyal medyanın en etkili araç olması sebebiyle kullanım kapsamı geniş olan anlık mesajlaşma programı WhatsApp Messenger ile vatandaşlarımız narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video ile konumu anlık olarak bizimle paylaşması, narkotik suçların engellenmesinde etkin olacaktır. Bu ihbar hattı ile bilgi veren şahısların kimlikleri gizli tutulacak, sesli arama şeklinde de ihbarlar verilebilecektir. Narkotik ekiplerine hızlı şekilde ihbarlar ulaştığı için suçlularla mücadele daha etkin olacaktır.

Bu kapsamda; narkotik suçlarla mücadeleyi en etkin biçimde genele yaymak, iletişimde mesafeyi kısaltarak ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için kurulan 0552 155 19 19 WhatsApp uyuşturucu ihbar hattı 24 saat aktif halde vatandaşların hizmetinde olacaktır.”