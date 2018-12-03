Engelli genç, 1 günlük temsili askerlik yaptı

Çorum'un Kargı ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığınca engelli bir gence temsili askerlik töreni düzenlendi.

Kargı'nın Çukuraluç köyünde ikamet eden doğuştan engelli olan Cengiz Dölek, askerlik yapmak istediğini ailesine bildirince ailesi de bunu Kargı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen'e iletti. Teğmen Özmen ise Dölek'in 1 günde olsa askerlik yapmasını sağladı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Cengiz Dölek ilk olarak askeri elbiselerini giydi. Daha sonra komutanlardan kısa süreli eğitim alan Cengiz Dölek, ardından askerlik için yemin etti. Doğuştan engelli Dölek'in bayrağın üzerine konulan silaha dokunarak yemin ettiği sırada duygulandığı görüldü. Yeminin ardından nizamiye girişindeki nöbet kulübesinde nöbet tutması için hazırlanan Dölek'e ilk olarak miğfer ve çelik yelek giydirildi. Tüfeğiyle nizamiyede nöbet tutan Cengiz Dölek, "Askerliği bu vatan için güzel bir hizmet olduğunu hissediyorum ve elimden gelse yapacağıma söz veriyorum. Bugün buraya gelmekten çok mutluyum ve gururluyum. Devletimize çok teşekkür ederim'' dedi.

Bir günlük asker olmanın sevincini yaşayan Cengiz Dölek daha sonra yemekhanede askerlerle birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektildi.