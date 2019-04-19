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Engelli gençler marifetleriyle büyülediler

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 15-20 Nisan tarihleri arasında Vakıf 19 Çorumlular Vakfı ve Türk Japon Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen Dünya Hitit Günü etkinliklerine katıldı.


Program kapsamında engellilere yönelik atölye çalışmalarına Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinden 3 öğretici ve 10 engelli öğrenci ile katıldı. Dünya Hitit Günü'nde düzenlenen etkinlik kapsamında katıldıkları atölye çalışmalarında birbirinden güzel işler yapan Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri katılımcıları kendilerine hayran bıraktı.


Etkinliklerin sonunda Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan öğretici ve öğrencilere Hitit Günlerine destekleri için teşekkür ederek katılım belgesi takdim etti.

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