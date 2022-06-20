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Engelli öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde 200 fidanı toprakla buluşturdu.


Rehabilitasyon etkinlikleri çerçevesinde çeşitli kurslar gören ve bireysel gelişimlerini hızlandıran Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Çevreci Kadeş-Kardeş ve Çevreci Şehir Çorum bünyesinde bu kez de çölleşmeye karşı dikkat çekmek için yaptıkları etkinlikte 200 adet fidanı toprakla buluşturdu.


Binevler bölgesindeki alanda yapılan ağaç dikme etkinliğinde öğrencilerin mutlukları gözlerinden okundu. Hassasiyetlerinden dolayı birer çevreci sayılan engelli bireylere içerisinde tohum bulunan kalemler ve bitki dikme setleri hediye edildi.

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