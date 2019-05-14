Engelli STK'lardan Başkan Aşgın'a ziyaret

Çorum'da faaliyet gösteren engelli STK'ların temsilcilerinden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ziyaret.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engelli STK dernekleri Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Başkan Aşgın'a ziyarette bulundu. Ziyarete Türkiye Sakatlar Derneği, Zihinsel Engelliler ve Beyaz Ay Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği başkanları ve temsilcileri katıldı. Engelli STK temsilcileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a hayırlı olsun dileklerini iletti, yeni dönemde engelliler ile ilgili sorunların çözülmesi taleplerinde bulundular.

Engelliler için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Engelleri aşmak adına, çevresel faktörlerin iyileştirilmesi noktasında göreve başladığımız günden bugüne kadar yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyoruz. Engelli rampaları yapıyoruz, engelli yollarını düzenliyoruz. Bunlarda ki değişimi sizler de fark etmişsinizdir. Bundan sonra da sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalara devam edeceğiz”dedi.

'Engelsiz Taksi engellileri sosyal hayata taşıyacak'

Türkiyede bir ilk olan yönetmenlikle yapılmış Mor Taksi uygulamasının engelli vatandaşları sosyal hayata taşıyacağını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Bu uygulamayı düşünürken engelli kardeşlerimizin sadece hastaneye gitmesi gibi düşünülmemeli. Engelli bir kardeşim bu aracı kullanarak çarşıya, kafeye veya bir başka yere engelsiz bir şekilde ulaşabilecek. Adaylık sürecinde 2 engelsiz taksi için söz vermiştik bu sayı 10'a kadar çıktı. Bu işte de niyet halisti akıbet hayır oldu inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın'a, ziyarete gelen dernekler adına Dr. Neslihan Hüsüllüouğlları çiçek takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Aşgın'da Dernek başkanlarına Engelli Eğitim Merkezinin öğrencilerinin yapmış olduğu ürünlerden hediye etti.